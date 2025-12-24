AKTUELNO

Politika

'GRADIMO SRBIJU! POVEZUJEMO LJUDE!' Vučić danas na otvaranju deonice Moravskog koridora: Predsednik objavio veličanstven snimak (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vlasimir Šporčić ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas od 11 časova ceremoniji otvaranja deonice na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja "Vrnjačka banja" — petlja "Vrba".


Povodom ceremonije, predsednik se oglasio na svom Instagram nalogu.

- Gradimo Srbiju! Povezujemo ljude! Sutra otvaramo još 14 km najšireg autoputa u Srbiji. Spajamo Vrnjačku Banju sa Kraljevom - istakao je Vučić juče.


Uz veličanstveni snimak koridora predsednik se zahvalio građanima na podršci!

- Gradimo Srbiju! Povezujemo ljude! Sutra otvaramo još 14 km najšireg autoputa u Srbiji. Spajamo Vrnjačku Banju sa Kraljevom - istakao je Vučić juče.


Uz veličanstveni snimak koridora predsednik se zahvalio građanima na podršci!

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Srbija

#korid

#koridor

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

'Gradimo Srbiju! Povezujemo ljude!' Predsednik Vučić najavio otvaranje deonice Moravskog koridora (VIDEO)

Politika

SUTRA U 11 SATI: Predsednik Vučić na otvaranju deonice Moravskog koridora

Politika

TAČNO U 10 SATI: Vučić na otvaranju deonice 'Miloša Velikog' od Preljine do Požege

Politika

'SAPLITALI SU NAS, ŠIBALI I KAMENOVALI ALI UPRKOS NJIMA, POBEDILI SMO!' Vučić pred otvaranje deonice 'Miloša Velikog': Uspeh je naša sudbina i budućno

Politika

VUČIĆ KRENUO U ČAČAK NA OTVARANJE NOVE NEMAČKE FABRIKE: Objavio snimak sa 'Miloša Velikog', otkrio kada se otvara auto-put do Požege (VIDEO)

Politika

VUČIĆ DANAS U JAGODINI: Prisustvuje otvaranju memorijalnog parka Dragan Marković Palma