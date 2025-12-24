'GRADIMO SRBIJU! POVEZUJEMO LJUDE!' Vučić danas na otvaranju deonice Moravskog koridora: Predsednik objavio veličanstven snimak (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas od 11 časova ceremoniji otvaranja deonice na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja "Vrnjačka banja" — petlja "Vrba".
Povodom ceremonije, predsednik se oglasio na svom Instagram nalogu.
- Gradimo Srbiju! Povezujemo ljude! Sutra otvaramo još 14 km najšireg autoputa u Srbiji. Spajamo Vrnjačku Banju sa Kraljevom - istakao je Vučić juče.
Uz veličanstveni snimak koridora predsednik se zahvalio građanima na podršci!
Autor: D.Bošković