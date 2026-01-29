RHMZ JE UPRAVO OBJAVIO NOVO UPOZORENJE, VEČERAS SE SVE MENJA! Padamo u MINUS, ponovo će ZAVEVAJETI, a taman kad pomislimo da je snegu kraj stiže UŽASNA pojava

Republički hidrometeorološki zavod objavio je najnoviju prognozu i najavio da se večeras i tokom noći očekuje naoblačenje širom zemlje, slaba kiša i slab sneg na visokim planinama uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije.

Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni.

U petak prema prognozama RHMZ biće oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, a na planinama sneg. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 1 do 5 stepeni, a najviša od 4 do 8 Celzijusa.

Oblačno i hladnije za vikend

Tokom vikenda i početkom sledeće nedelje biće uglavnom oblačno i hladnije, u subotu će najviša dnevna temperatura biti od 4 do 9 stepeni, zatim u većini krajeva od 0 do 6 Celzijusa. U Timočkoj Krajini će biti hladnije a temperatura oko -2 stepena, dok se očekuju slabi, lokalno i umereni jutarnji mrazevi. U subotu, će ponegde biti slabih padavina i kiša u Vojvodini, Timočkoj Krajini, a na jugoistoku Srbije lokalno sa susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima će provejavati sneg.

U nedelju, uz lokalnu pojavu sitne kiše (rosulje), slab sneg u Timočkoj Krajini i na planinama. Popodne i uveče na jugu i jugoistoku Srbije susnežica i sneg sa formiranjem manjeg snežnog pokrivača.

Stiže košava

U ponedeljak ujutru uglavnom suvo, popodne delimično razvedravanje. Od utorka će biti delimično oblačno i toplije u većini predela, osim u Timočkoj Krajini, gde će se zadržati hladnije vreme. Očekuje se i kratkotrajna kiša povremeno.

Jugoistočni vetar će se od nedelje pojačati pa se sredinom sledeće nedelje u košavskom području i planinskim predelima očekuju olujni udari kiše. U petak će košava oslabiti.

Hidrološko upozorenje

RHMZ je izdao i hidrološko upozorenje na porast vodostaja na rekama.

Na Tamišu kod Jaše Tomića vodostaj će biti naredna 24 časa u porastu i dostići će granicu redovne odbrane od poplava.

Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Autor: Iva Besarabić