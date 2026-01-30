Stižu sneg i košava! Meteorolog Sovilj otkrio do kog datumka će trajati ledeni dani: Ovo nismo očekivali! Evo šta nam se sprema za mart i april

Republički hidrometeorološki zavod od danas najavljuje osetno hladnije vreme u Srbiji, u planinskim predelima slab sneg, a od nedelje ponovo jača jugoistočni vetar. Sledeće nedelje očekuju se i slabi jutarnji mrazevi.

Slobodan Sovilj, meteorolog RHMZ-a, kaže da se u petak i subotu očekuje ponovna oblačnost, ali sa slabim padavinama.

- U nižim predelima padaće kiša, a u brdsko-planinskim očekuje se slab sneg.U narednom periodu nema intenzivnih padavina, iako će na samom kraju januara i početkom februara doći do blagog zahlađenja, ali kao što rekoh ledeni dani će biti samo na području Negotinske krajine i to u periodu od 31. januara do 4. februara u ostalim krajevima naše zemlje, uprkos jutarnjem mrazu, dnevne temperature biće u glavnom intervalu između dva do šest stepeni i nakon tog zahlađenja - rekao je meteorolog.

Na pitanje da li se do kraja zime može očekivati ozbiljniji ledeni talas, sa temperaturama duboko u minusu, Sovilj kaže da za sada nema takvih naznaka.

- Zapravo mi očekujemo da februar bude mesec koji će imati temperaturu iznad prosečnih vrednosti, ali takođe i padavine koje će biti iznad proseka i to u većini predela u intervalu od 50 do 80 litara po kvadratnom metru na mesečnom nivou. Međutim, bojazni od nekih jakih intenzivnih zahlađenja i rasprostranjene pojave ledenih dana, to se za sada ne očekuje, nema takvih naznaka, a u prilog tome reći ćemo i činjenicu da je ovaj dosadašnji deo zime sveukupno bio topliji od proseka. Iako smo imali ovu epizodu od početka januara pa sve do sredine meseca koju su obeležili ledeni dani i sneg i ledena kiša, u meteorološkom smislu zima koja počinje od 1. decembra do dana današnjeg je bila jednim stepenom toplija od proseka, baš kao što su prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije ranije i ukazivale - rekao je on.

Kada je reč o zimskoj sezoni i da li će biti prirodnog snega za skijanje na planinama, Sovilj kaže da nema mnogo novog snega u narednom periodu.

- Tome će doprineti temperaturne varijacije, s obzirom da ćemo i u planinskim predelima imati temperature vrlo često iznad nula, odnosno u intervalu između 2 i 5-6 stepeni. Sneg se tamo može očekivati u drugom delu ove sedmice, tačnije u petak i subotu, međutim te padavine će biti slabijeg intenziteta, dok bi nakon 4. februara prolazna naoblačenja usled ponovnog porasta temperature čak i u planinskim predelima uslovljavala i kišu i sneg. To znači da nema stabilnog snežnog pokrivača u planinskim predelima. Nekih prethodnih sezona, naročito prethodnih decenija, nije bilo neuobičajeno da na Kopaoniku u ovom periodu godine imamo metar pa čak i više snega. Upravo zahvaljujući klimatskim promenama takva scenarija poslednjih zima sve češće i češće izostaju, a javljaju se i periodi tokom zime kada gotovo uopšte nema snega u planinskim predelima. Prema tome, snežni pokrivač koji postoji neće se u potpunosti istopiti, imaćemo malo snega, malo kiše, u svakom slučaju bez nekih intenzivnih padavina ili mnogo snega na planinama - naveo je on.

Vreme u martu i aprilu

Promenljiv karakter vremena očekuje se i tokom marta i aprila.

- S obzirom na to da klimatske promene menjaju obrasce cirkulacionih sistema, sve češće se dešava da kako u jesen, tako i u proleće imamo vremenska scenarija koja značajno kratkotrajno odstupaju od uobičajenih sezonskih karakteristika, pa je sve češća pojava ranog ili kasnog mraza uz prolazno kratkotrajno zahlađenje koje neretko biva praćeno i kratkotrajnim snežnim padavinama. U svakom slučaju, generalni trend jeste da ćemo i tokom marta i aprila imati temperature iznad proseka uz, da kažemo, tu prolećnu količinu padavina koja je prethodnih godina bila u deficitu. Međutim, ove godine očekujemo da će se te količine padavina vratiti u normalu u odnosu, na primer, i na prethodnu i na 2024. kada je početak godine i rano proleće obeležio period suše, odnosno manjak padavina. Prema tome, preporuka svim građanima jeste da prate prognoze i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije i da ćemo imati u svakom slučaju one najpouzdanije informacije koje su za period od 5 do 7 dana unapred - naglasio je on.

