Nemojte se iznenaditi ako vas u Grčkoj zaustavi srpski policajac: Zajedničke patrole Srba i Grka i u Srbiji - evo u kojim tačno gradovima

U Grčki parlament početkom meseca stigao je predlog zakona kojim se formalno potvrđuje međunarodni sporazum između Grčke i Srbije o zajedničkim policijskim patrolama na određenim lokacijama.
Grčki i srpski policajci patroliraće zajedno u popularnim turističkim destinacijama u obe zemlje radi jačanja javnog reda i bezbednosti (npr. Halkidiki, Asprovalta, Tasos, Pierija, Beograd, Zlatibor, Niš i dr.), piše Grčka info.
Šta predviđa sporazum?
Zajedničke patrole:
Cilj je bezbednost građana i brza pomoć u situacijama koje se tiču turista iz obe zemlje. Svaka strana može da uputi do dva policijska službenika po periodu u zemlju domaćina. Period angažovanja ne može biti duži od 30 dana.
Uniforma i naoružanje:
Policajci će nositi uniformu svoje zemlje kako bi bili lako prepoznatljivi svojim državljanima, ali im je zabranjeno nošenje ili upotreba vatrenog oružja i municije na teritoriji zemlje domaćina.
Krivična i disciplinska odgovornost:
Policajci podležu nacionalnom zakonodavstvu zemlje domaćina u slučaju krivičnih dela, dok se disciplinska odgovornost reguliše propisima njihove matične zemlje.
Pokrivanje troškova:
Zemlja koja šalje policajce snosi troškove putovanja, smeštaja, osiguranja i dnevnice. Zemlja domaćin obezbeđuje samo prevoz za potrebe patrola.
Autor: A.A.