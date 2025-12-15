KRAJ TELEFONIMA U ŠKOLAMA U SRBIJI! Najavljena potpuna zabrana: Spremne nove zakonske mere, ovo su detalji

Zaštitnik građana Zoran Pašalić najavio je da će početkom 2026. godine Skupštini Srbije biti podnet predlog zakona o zabrani upotrebe mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama.

Kako je objasnio, predlog podrazumeva da učenici po ulasku u školu odlažu mobilne telefone, koje bi mogli da preuzmu tek po završetku nastave. Prema ovom modelu, telefoni se ne bi koristili ni tokom odmora, osim u posebnim slučajevima kada je mobilni uređaj neophodan zbog zdravstvenog stanja učenika, uz odgovarajuću lekarsku dokumentaciju.

U svim drugim situacijama, naglašava Pašalić, nastavnici bi bili zaduženi za komunikaciju sa roditeljima, ukoliko za tim postoji potreba, što je, kako ističe, njihova zakonska obaveza. Predložena pravila važila bi podjednako za osnovne i srednje škole.

Predlog zakona, prema njegovim rečima, ima značajnu podršku u javnosti, ali izaziva i kritike, koje najčešće dolaze upravo od onih na koje se zabrana odnosi – učenika. Zbog toga će Panel mladih savetnika, koji čine srednjoškolci i osnovci, do kraja ove nedelje dostaviti svoje komentare i sugestije na predložena rešenja.

Nakon tog procesa, Zaštitnik građana planira da najkasnije početkom naredne godine zakonski predlog uputi Narodnoj skupštini Srbije, dok će dinamika njegovog razmatranja zavisiti od parlamentarne procedure.

Autor: S.M.