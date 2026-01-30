Batut: Od 19. do 25. januara skoro 10.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju.

Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi 30 do 64 godine.

"Batut" navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09, AH3 i A (netipizirani).

Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Takođe, u toku četvrte izveštajne nedelje u 2026. godini, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika.

"Batut" navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

