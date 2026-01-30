ZIMA SE VRATILA U SRBIJU: Sneg već počeo da pada, temperatura pala ispod 0 stepeni, tek će biti LEDENO

Jučerašnji dan bio je najtopliji dan ovog januara sa temperaturom do 17 stepeni, a u Beogradu je mereno 16.

Danas je osetno hladnije, a trenutne temperature kreću se u većem delu Srbije od 4 do 8 stepeni, u Beogradu je 6 stepeni.

Sjenica meri 4, a Zlatibor 3°C.

U celoj Srbiji je oblačno, ponegde sa slabom kišom.

U ovom času, na planinama iznad 1.400 metara nadmorske visine, počeo je da pada sneg i on već pada na tim visinama u predelima južne, jugozapadne i zapadne Srbije, dok na istoku Srbije sneg pada iznad 800 metara. Temperatura u ovim predelima opala je ispod 0.

U ovom času sneg pada i na Kopaoniku, a magla smanjuje vidljivost. Temperatura iznosi -1 stepen.

Sneg će i narednih dana padati na planinama, a palo bi od 5 do 10 cm novog snega.

Narednih dana na Kopaoniku i višim planinama očekuju se ledeni dani, uz temperature tokom celog dana od -7 do -3°C.

Od nedelje će duvati veoma jak jugoistočni vetar, povremeno i sa olujnim udarima, koji će dodatno povećati osećaj hladnoće.

Sredinom sledeće sedmice očekuje se otopljenje i temperature čak i na ovim visinama u plusu.

Autor: Marija Radić