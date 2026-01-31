AKTUELNO

LEPE VESTI ZA PENZIONERE: Isplata januarskih penzija počinje 3. februara

Isplata januarskih penzija, prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) počeće u utorak 3. februara i to za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti bez obzira za koji način isplate su se opredelili.

Kako je navedeno, 5. februara primanja će dobiti vojni i poljoprivredni penzioneri, takođe bez obzira da li penzije dobijaju preko tekućih računa ili ih podižu na poštanskim šalterima ili im poštari novac donose na kućne adrese.

Korisnici iz kategorije zaposlenih poslednji će penzije dobiti, pa će onima koji ih dobijaju preko tekućih računa čekovi početi da pristižu u ponedeljak 9. januara, dok će penzionerima koji primanja dobijaju na kućne adrese ili na poštanskim šalterima, isplata biti 10. februara.

Sa januarskom penzijom, najstarijima stižu isti iznosi kao i prilikom isplate penzija za decembar.

Prema podacima PIO fonda, prosečan iznos penzije za decembar 2025. iznosio je 56.834 dinara.

