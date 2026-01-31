NOVI SAD - GRAD DOGOVORA I ZAJEDNIŠTVA: Svečanost Saveza vojvođanskih Mađara povodom Dana grada

Tradicionalna svečanost Saveza vojvođanskih Mađara povodom Dana grada Novog Sada održana je u Novosadskom pozorištu, uz prisustvo brojnih zvanica iz javnog, političkog i kulturnog života.

Svečanom programu prisustvovao je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, koji je u svom obraćanju istakao da je Novi Sad nastao kao rezultat dogovora, uzajamnog poštovanja i vizije zajedničke budućnosti, što, kako je naglasio, predstavlja trajnu snagu grada. Podsetivši na 1748. godinu i sticanje statusa slobodnog kraljevskog grada, Mićin je poručio da Novi Sad vekovima dokazuje da različitosti ne moraju da razdvajaju, već da mogu biti temelj stabilnosti i napretka.

On je naglasio da multikulturalnost Novog Sada nije formalna odrednica, već način života koji se gradi svakodnevno, kroz poverenje, dijalog i odgovornost. Posebno je istakao da je mađarska zajednica neodvojivi deo identiteta grada, sa značajnim doprinosom njegovom kulturnom, društvenom i urbanom razvoju. Prema njegovim rečima, dobri odnosi Srbije i Mađarske, kao i saradnja Beograda i Budimpešte, upravo se u Novom Sadu ogledaju kroz stabilnost, razvoj i konkretno poboljšanje kvaliteta života građana.

„Naša zajednička obaveza je da mladima ostavimo grad mira, mogućnosti i uvažavanja, grad koji zna da čuva svoju prošlost i sigurno gradi svoju budućnost“, poručio je Mićin.

U okviru svečanosti priređen je bogat kulturno-umetnički program. Događaju su prisustvovali i zamenica šefa misije Ambasade Mađarske u Srbiji Reka Domonkoš-Đuge, poslanica u Evropskom parlamentu Anamarija Viček, kao i predstavnici grada Pečuja iz Mađarske.

Prisutnima su se, pored gradonačelnika, obratili i predsednik Gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara u Novom Sadu Boris Bajić, predsednik Izvršnog odbora Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine Rihard Huđik, a pročitano je i pozdravno pismo predsednika Saveza vojvođanskih Mađara dr Balinta Pastora.

Autor: Jovana Nerić