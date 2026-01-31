Novi Embraer Er Srbije uspešno sleteo u Beograd: Prelet trajao 3 dana, obavljen rutom preko Severne Amerike i Atlantika (FOTO)

Novi Embraer E-195, YU-ATD, pridružio se floti Er Srbije. Letelica iz 2015. godine sa 118 sedišta i motorima GE prešla je preko 12.000 km u preletu iz Kostarike do Beograda. Avion će saobraćati na evropskim i regionalnim destinacijama.

Flota Er Srbije bogatija je za još jedan avion tipa Embraer E-195, registarske oznake YU-ATD, koji je uspešno sleteo u Beograd. Letelica je proizvedena 2015. godine, raspolaže sa 118 sedišta i, nakon završetka svih neophodnih procedura, biće uključena u saobraćaj na evropskim destinacijama nacionalne avio-kompanije.

Avion je opremljen motorima General Electric i leti na maksimalnoj visini od 12,5 hiljada metara. Novi vizuelni identitet u bojama Er Srbije dobio je u San Hozeu, u Kostariki, odakle je započeo zahtevni prelet ka Srbiji. Prelet do Beograda trajao je tri dana i obavljen je rutom preko Severne Amerike i Atlantika. Put je započet iz San Hozea, nastavljen ka Njujorku (aerodrom JFK), a zatim ka Kanadi sa tehničkim sletanjem u Gus Beju, potom preko Grenlanda, sa zaustavljanjem u Keflavik na Islandu, nakon čega je usledio završni let ka Beogradu. Tokom preleta avion je prešao više od 12.000 kilometara, a najzahtevniji deo rute, u pogledu meteoroloških i operativnih uslova, bio je prelet preko Atlantika.

Kapetan Damir Maršić, tehnički pilot Er Srbije na avionu embraer E-195 sa gotovo 5.000 sati naleta, istakao je pouzdanost i savremene karakteristike ovog tipa letelice: „Iako sam na ovom tipu aviona leteo na različite kontinente i u veoma raznolikim vremenskim uslovima, embraer E-195 se uvek pokazao kao izuzetno pouzdan avion. Kao jedan od najmodernijih aviona današnjice, nudi visok nivo udobnosti kako u kokpitu, tako i u putničkoj kabini. Kabinski raspored sa po dva sedišta posebno je popularan među putnicima, što je jedan od razloga zbog kojih je Er Srbija odabrala upravo ovaj tip aviona.“

Embraer E-195 se najčešće koristi na regionalnim i evropskim linijama, gde pruža optimalnu kombinaciju brzine, ekonomičnosti i komfora za putnike. Dolaskom aviona YU-ATD dodatno je ojačana flota Er Srbije, koja sada broji ukupno 30 letelica različitih tipova. Kontinuirano unapređenje flote deo je dugoročne strategije kompanije usmerene ka razvoju mreže destinacija, povećanju frekvencije letova i daljem unapređenju kvaliteta usluge za putnike.

Autor: Jovana Nerić