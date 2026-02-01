AKTUELNO

Društvo

Ovo je prava istina o broju u ličnoj karti: Jedan mit kruži internetom, a evo šta zapravo znači

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: TANJUG/PIXABAY.COM ||

Da li broj na ličnoj karti otkriva koliko ljudi liči na vas? Ova (dez)informacija već godinama kruži internetom, a mnogi su uvereni da jedna od cifara na poleđini ličnog dokumenta govori koliko ljudi zapravo ima isto ili slično lice kao njegov vlasnik.

Međutim, ova tvrdnja je potpuno netačna. Broj koji se nalazi na kraju drugog reda na poleđini lične karte nema nikakve veze sa fizičkom sličnošću niti ukazuje na to koliko ljudi liči na osobu kojoj dokument pripada.

Na poleđini lične karte nalazi se takozvana mašinski čitljiva zona, sastavljena od tri reda znakova koji sadrže osnovne identifikacione podatke. Cifra koju mnogi pogrešno tumače kao „broj dvojnika“ zapravo je samo deo tehničkog zapisa u toj zoni i ne nosi nikakvo lično značenje.

Reč je o kontrolnoj cifri, koja se dobija posebnim matematičkim postupkom, a njena vrednost uvek je u rasponu od nula do devet. Ova cifra služi isključivo za proveru ispravnosti podataka u dokumentu i ne otkriva ništa o identitetu ili izgledu osobe. Zato, uprkos raširenom mitu, lična karta ne sadrži podatak o tome koliko ljudi liči na vas – već samo informacije neophodne za tehničku i bezbednosnu proveru dokumenta.

Žena je pronašla dnevnik iz 1984. godine: Kad je pročitala zapis iz februara, naježila se! (VIDEO)

Autor: Marija Radić

