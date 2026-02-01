Gašić: Unapređenjem i modernizacijom sistema za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora nastavljamo sa ulaganjem u bezbednost i zaštitu naših građana

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišli su danas deo stalno zadejstvovanih snaga zaduženih za kontrolu i zaštitu suvereniteta vazdušnog prostora Republike Srbije.

Komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-major Brane Krnjajić informisao je o stepenu modernizacije, opremljenosti i ključnim zadacima, kao i o organizaciji komandovanja zadejstvovanim snagama. Tom prilikom predstavljene su sposobnosti jedinica Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane za otkrivanje, praćenje i neutralisanje ciljeva u svim vremenskim uslovima, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

U nastavku aktivnosti, ministru odbrane i načelniku Generalštaba su prezentovane nove sposobnosti Vojske Srbije, dostignute uvođenjem novih sredstava, što predstavlja značajan korak u procesu modernizacije i jačanja odbrambenih kapaciteta. Razgovarano je i o planovima za dalje opremanje Ratnog vazduhoplovstva i PVO novim savremenim sredstvima, u skladu sa prioritetima razvoja sistema odbrane.

Ministar Gašić istakao je da ovakve sposobnosti Vojske Srbije predstavljaju snažan faktor odvraćanja i da Srbija, zahvaljujući kontinuiranoj modernizaciji i ulaganjima u sistem odbrane, ostaje garant mira i stabilnosti u čitavom regionu.

- U poslednjih desetak godina sistematski i odgovorno radili smo na opremanju jedinica Ratnog vazduhoplovstva i PVO, kao i na unapređenju uslova za život i rad njihovih pripadnika, što je rezultiralo time da danas Vojska Srbije raspolaže nekim od najsavremenijih sredstava RV i PVO u svom naoružanju. Unapređenjem i modernizacijom sistema za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora nastavljamo sa ulaganjem u bezbednost i zaštitu naših građana, jer zaštita vazdušnog prostora Srbije je pitanje državnog suvereniteta i tu nema kompromisa, rekao je ministar odbrane.

Autor: Pink.rs