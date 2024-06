Obeležavanje Vidovdana u Kruševcu: Vučević, Gašić i Mojsilović obišli prikaz naoružanja i vojne opreme (FOTO)

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišli su danas, u okviru obeležavanja Vidovdana u Kruševcu, statički prikaz naoružanja i opreme naše vojske, odnosno sredstava i sistema u procesu modernizacije, razvoja i ispitivanja.

Prikazu priređenom u okviru centralne državne ceremonije polaganja venaca i odavanja počasti kosovskim junacima prisustvovali su predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević, ministri u Vladi Srbije, predstavnici lokalne samouprave, institucija i brojni građani.

Na Trgu kosovskih junaka i u Vidovdanskoj ulici prikazana su oklopna sredstva, artiljerijska oruđa i sistemi, kao i savremeni sistemi za protivvazduhoplovna dejstva i sredstva iz proizvodnog programa Odbrambene industrije Srbije.

U Kruševcu su danas prikazana borbena sredstva nedavno primljena u jedinice Vojske Srbije, koja do sada nisu predstavljena javnosti, poput kineskog PVO sistema HQ-17AE. Reč je o sistemu koji se koristi za uništavanje neprijateljskih ciljeva na malim i srednjim dometima, a odlikuju ga savremene karakteristike poput brze reakcije za borbeno dejstvovanje i gađanje iz pokreta.

Tom prilikom, predsednik Vlade Miloš Vučević čestitao je na opremanju vojske i istakao da bez snažne ekonomije i uređenih finansija Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije ne bi imali sve što je danas izloženo.

- Prvi put, s ponosom želim da istaknem, prikazali smo nešto što smo kupili u prethodnom periodu, a to je novi sistem protivvazduhoplovne odbrane kratkog dometa HQ-17AE koji je kupljen u Narodnoj Republici Kini. Do sada to nikada niste mogli da vidite, sem ljudi iz sistema odbrane. Ovo je nešto što garantuje još bolju zaštitu vazdušnog prostora nad našom otadžbinom i predstavlja odličan tandem s našim najjačim oruđem FK-3 – istakao je premijer Vučević.

On je rekao da je mnogo novih sredstava u sistemu odbrane – od proizvodnje municije do složenih borbenih sistema.

- Posebno smo ponosni na razvoj artiljerijsko-raketnih jedinica i besposadnih letelica, odnosno dronova, što predstavlja budućnost za bezbednost svake države. Vidite zašto Srbija i prema odluci tadašnjeg predsednika Vlade, a danas predsednika Republike Aleksandra Vučića, odlučuje da ulaže i čuva Odbrambenu industriju Srbije, jer najveći deo proizvoda koji smo vam danas prikazali mi proizvodimo – naglasio je predsednik Vlade.

Građani su bili u prilici da vide i protivvazduhoplovne sisteme FK-3, PASARS sa raketnim sistemima „mistral“ i „strela“, a na današnjem prikazu bila su izložena i oklopna sredstva tenk M-84AS, BVP M-80AB, BOV OT 4X4, MRAP 6X6, ali i borbena oklopna vozila točkaši „Lazar-3“, „Miloš“ i „Lazanski“.

Poseban segment bila su sredstva artiljerije Nora M21, modularni Oganj M18 i digitalni Oganj M17 i LRS Tamnava.

Pažnju građana privukla je i višenamenska bespilotna letelica PEGAZ namenjena za dejstvo protiv lakooklopljenih, neoklopnih vozila, kao i za misije izviđanja i prikupljanja podataka.

U prikazu su učestvovala i preduzeća Odbrambene industrije Srbije, koja su predstavila deo svog asortimana.

Autor: Marija Radić