AKTUELNO

Društvo

Bez zadržavanja na putničkim terminalima: Teretnjaci najduže čekaju na ovom graničnom prelazu

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Privredna komora Srbije/ Boban Ristić ||

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju najviše tri sata, i to na Kelebiji.

Na graničnim prelazima Batrovci i Šidu, na izlazu, teretna vozila se zadržavaju sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: A.A.

#Granični prelaz

#teretnjaci

POVEZANE VESTI

Društvo

Nema zadržavanja na putničkim terminalima: Teretnjaci najduže čekaju na Batrovcima

Društvo

Nema zadržavanja na putničkim terminalima: Teretnjaci za izlaz čekaju najduže pet sati

Društvo

OGLASIO SE AMSS: Na Batrovcima teretnjaci čekaju dva sata, bez zadržavanja za putnička vozila

Društvo

OGLASIO SE AMSS: Zadržavanja samo na izlazu na Batrovcima za teretna vozila - četiri sata

Društvo

PRECIZNE INFORMACIJE O STANJU NA PUTEVIMA: Na granicama kamioni čekaju i po nekoliko sati

Društvo

AMSS: Zadržavanja za teretnjake na izlazu na nekim prelazima, oprez zbog topljenja snega