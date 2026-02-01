AKTUELNO

Društvo

POČEO SNEG U SRBIJI, IZDATO HITNO UPOZORENJE! Oprez, posebno ako idete OVUDA

Izvor: Alo.rs, Foto: Tanjug/MINISTARSTVO PRIVREDE ||

Sneg do 5 cm u više delova Srbije, moguća poledica i magla.

Na području Vranja, Kruševca, Ivanjice i Zaječara, kao i na pojedinim deonicama kod Majdanpeka i Mutivoda, zabeležen je sneg u raskvašenom stanju visine do pet centimetara, saopštilo je danas Putevi Srbije.

Nadležni upozoravaju da zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji povećan rizik od pojave poledice i magle, naročito u kotlinama, klisurama, duž rečnih tokova, kao i na mostovima i putnim objektima.

Iz „Puteva Srbije“ navode da su prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima trenutno prohodni, ali apeluju na vozače da prilagode brzinu i budu oprezni zbog promenljivih vremenskih uslova.

Autor: A.A.

#Ivanjica

#Kruševac

#Magla

#Poledica

#Sneg

#Srbija

#Upozorenje

#Vranje

#Zaječar

#hitno

POVEZANE VESTI

Društvo

Alarm u Srbiji: RHMZ izdao novo upozorenje!

Društvo

SNEG ZAVEJAO OVAJ DEO ZAPADNE SRBIJE! Saobraćaj otežan, vozači oprezno! (FOTO)

Društvo

RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE: Uskoro kreće jaka kiša, a EVO gde će u Srbiji pasti i do 40 litara po kvadratu

Region

RHMZ izdao hitno upozorenje: Uskoro kreće jaka kiša, a evo gde će u Srbiji pasti i do 40 litara po kvadratu

Beograd

VEJE SNEG U BEOGRADU! Temperatura u minusu, sve je zaleđeno - RHMZ izdao posebno UPOZORENJE za prestonicu

Društvo

RHMZ POPALIO SVE ALARME! Ovaj deo Srbije u crvenom, a za Beograd je izdato novo upozorenje na obilan sneg! Sutra je ledeni dan i evo šta to znači (FOT