POČEO SNEG U SRBIJI, IZDATO HITNO UPOZORENJE! Oprez, posebno ako idete OVUDA

Sneg do 5 cm u više delova Srbije, moguća poledica i magla.

Na području Vranja, Kruševca, Ivanjice i Zaječara, kao i na pojedinim deonicama kod Majdanpeka i Mutivoda, zabeležen je sneg u raskvašenom stanju visine do pet centimetara, saopštilo je danas Putevi Srbije.

Nadležni upozoravaju da zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji povećan rizik od pojave poledice i magle, naročito u kotlinama, klisurama, duž rečnih tokova, kao i na mostovima i putnim objektima.

Iz „Puteva Srbije“ navode da su prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima trenutno prohodni, ali apeluju na vozače da prilagode brzinu i budu oprezni zbog promenljivih vremenskih uslova.

Autor: A.A.