POČEO SNEG U BEOGRADU, ALI I U OSTALIM DELOVIMA SRBIJE! Preti nam još jedna opasna pojava, ovo je nova vremena prognoza

Zima je večeras pokazala zube širom Srbije. Hladan vazduh, jak vetar i sneg obeležavaju veče, dok se ciklon, koji je prethodno zahvatio Jonsko more, pomera dalje ka Egeju i utiče na vremenske prilike kod nas.

Najpre je došlo do jačeg naoblačenja na jugu i istoku zemlje, gde je tokom dana počeo da pada sneg. Kako večer odmiče, oblačnost i padavine šire se ka severu, pa će do kraja dana slab sneg zahvatiti gotovo celu Srbiju, dok će sever Vojvodine poslednji doći na red.

Vetar predstavlja dodatni problem, duva istočni i jugoistočni, često jak, a u južnom Banatu, Podunavlju i planinskim krajevima istočne Srbije povremeno dostiže i olujnu jačinu, sa udarima do oko 80 kilometara na čas.

Najizraženije snežne padavine očekuju se u južnim i istočnim krajevima, gde će se formirati snežni pokrivač. U kombinaciji sa snažnim vetrom, u tim oblastima moguća je i pojava snežne mećave i smanjene vidljivosti.

Sneg će se zadržati sve do ponedeljka ujutru, ali bez većih količina novog snega.

Temperaturni minusi već dominiraju - u većini krajeva vrednosti se kreću od -3 do 3 stepena. Beograd meri 2°C, Kikinda 4, Sjenica -3, Zlatibor -4, Kopaonik -5, dok je na Crnom vrhu izmereno čak -9 stepeni. Zbog jakog vetra, subjektivni osećaj hladnoće je znatno niži.

Hladna vazdušna masa sa istoka i severoistoka Evrope stiže oslabljena, ali će ipak usloviti ledeni dan u ponedeljak, kada se maksimalne temperature neće podizati iznad nule.

Padavine će tokom ponedeljka pre podne prestati, ali će hladno vreme potrajati. Jutarnje temperature biće između -5 i -2 stepena, u Beogradu oko -4, dok će se dnevni maksimumi kretati od -3 do 1°C, a u glavnom gradu oko 0°C.

I narednih dana nastaviće da duva hladna košava.

Autor: A.A.