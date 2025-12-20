Zima uništava kožu! Stručnjaci upozoravaju na najčešću grešku koju ljudi prave zimi

ZIMA donosi mnogo radosti, ali i izazova za našu kožu. Hladan vazduh, vetar i suv vazduh u zagrejanim prostorijama mogu je isušiti, učiniti osetljivom i sklonijom iritacijama.

Mnogi, međutim, prave jednu ključnu grešku u nezi kože tokom hladnijih meseci. Dermatološkinja dr. Tifani Dž. Libi za Parade otkrila je na šta je potrebno obratiti pažnju zimi kako bi koža ostala zdrava i hidrirana.

Zašto je zimska nega drugačija?

Tokom zime niska vlažnost vazduha izvlači vlagu iz naše kože. Hladan, suv vazduh napolju i vruć, suv vazduh unutra mogu ozbiljno narušiti kožnu barijeru. To dovodi do gubitka vlage, pojave suvoće, crvenila, pa čak i pogoršanja stanja poput ekcema i psorijaze. Koža postaje zategnuta, a sitne bore i linije vidljivije.

Najčešća greška koju treba izbegavati

Prema rečima stručnjaka, najveća greška je nastaviti koristiti istu rutinu nege kože kao i tokom leta. Proizvodi laganije teksture, poput gelova za čišćenje i hidratantnih fluida, jednostavno nisu dovoljni da zaštite kožu od oštrih zimskih uslova. Koži je potrebna dodatna pomoć u zadržavanju vlage kada je okolina konstantno isušuje.

Saveti za zdravu zimsku kožu

Kako biste sačuvali zdravlje i lepotu kože, dermatolozi savetuju nekoliko ključnih promena:

Zamenite penušave gelove za čišćenje blažim, kremastim ili uljnim sredstvima koja ne uklanjaju prirodna ulja sa kože.

Odaberite bogatiju, gušću hidratantnu kremu. Potražite sastojke poput ceramida, hijaluronske kiseline i glicerina koji pomažu u obnavljanju kožne barijere i zadržavanju vlage.

Razmislite o uvođenju hidratantnog seruma pre nanošenja kreme za dodatnu dozu hidratacije.

Smanjite upotrebu jakih aktivnih sastojaka poput retinola i kiselina za piling. Ako primetite da vam koža postaje osetljiva, koristite ih ređe.

Ne zaboravite na kremu sa zaštitnim faktorom – UV zraci prisutni su i zimi.

Koristite ovlaživač vazduha u domu i izbegavajte duge, vruće tuševe koji dodatno isušuju kožu.

Autor: Dalibor Stankov