VRATITE MI DŽEMPER! Đilas kuka, nema para za novi, a zima 'dolazi'

Zima dolazi, ali i nova runda političkog samosažaljenja.

Dragan Đilas ponovo je pokušao da se predstavi kao žrtva sistema, ali je ovog puta pažnju javnosti skrenuo na – džemper.

Umesto konkretnih dokaza ili novih činjenica, Đilas je fokus prebacio na ličnu imovinu, navodeći da mu nadležni organi već godinu dana nisu vratili džemper koji mu je, prema njegovim rečima, oduzet radi forenzičkih analiza.

Đilas je za Šolakov N1 ironično naveo da je uveren da je džemper poslat u „čuvenu forenzičku laboratoriju u Visbadenu“, dodajući da veruje da su ga „Nemci do sada vratili“, pa da bi bilo red da se isti predmet vrati i njemu.

Posebnu pažnju izazvala je njegova izjava u kojoj pokušava da poveže ličnu stvar sa širim političkim narativom, poručujući da dolazi zima, da se ne zna da li će biti grejanja i da bi mu džemper u tom smislu „mnogo značio“. U prevodu – dok se građani suočavaju sa realnim problemima, Đilas poručuje da je njegov najveći problem to što mu država nije vratila komad garderobe.

U političkom smislu, ovakav nastup mnogi tumače kao još jedan pokušaj dramatizacije i samosažaljenja, bez suštine i bez odgovora na ključna pitanja o političkoj odgovornosti, programima i rešenjima. Umesto ozbiljne politike, javnosti se nudi slika opozicionog lidera koji kuka zbog džempera i priziva scenario iz „Igre prestola“.

Jer, kako bi Đilas rekao – zima dolazi. Samo je pitanje da li dolazi za građane Srbije ili isključivo za njegov ormar.

Autor: Pink.rs