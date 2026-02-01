Oglasila se Agencija za lekove u Srbiji: Ako imate ovaj sirup za decu, odmah se javite

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) ograničila je upotrebu leka "tegretol" .



Ograničenja se odnose na sirup za novorođenčad ispod četiri nedelje starosti, rođene u terminu ili ispod 44 nedelje postmenstrulane starosti za prevremeno rođene bebe.



- Ograničenje u primeni leka uvedeno je jer određena supstanca u leku može dovesti do ozbiljnih neželjenih reakcija. Detaljnije i o ovom slučaju, ali i o najnovijim podacima o broju prijavljenih neželjenih dejstava na lekove u prošloj godini - govorila je magistar farmacije Jelena Mitrašinović iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Na sajtu ALIMS-a objavljeno je saopštenje o ograničenoj upotrebi leka "tegretol", za bebe do četiri nedelje starosti, u obliku sirupa. Obavešteni su lekari i svi koji su uključeni u proces propisivanja ili primene ovog leka. Isto je urađeno u drugim državama koje na tržištu imaju ovaj sirup, piše Kurir.



- Ograničenje u primeni leka uvedeno je jer određena supstanca u leku može dovesti do ozbiljnih neželjenih reakcija. Detaljnije i o ovom slučaju, ali i o najnovijim podacima o broju prijavljenih neželjenih dejstava na lekove u prošloj godini - govorila je magistar farmacije Jelena Mitrašinović iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Na sajtu ALIMS-a objavljeno je saopštenje o ograničenoj upotrebi leka "tegretol", za bebe do četiri nedelje starosti, u obliku sirupa. Obavešteni su lekari i svi koji su uključeni u proces propisivanja ili primene ovog leka. Isto je urađeno u drugim državama koje na tržištu imaju ovaj sirup, piše Kurir.

Autor: D.Bošković