Zavod za javno zdravlje Vranje izdao je preporuke i smernice za građane u slučaju povišenog zagađenja vazduha, koje je zastupljeno tokom zimskog perioda.
Kao najvažnije preporuke, ZZJZ izdvaja ostajanje u zatvorenom prostoru, smanjenje fizičkih aktivnosti napolju i zaštita najosetljivijih grupa – dece, starijih i hroničnih bolesnika.
Kako se meri zagađenje vazduha i koji nivoi su opasni za ljudeAko se jave otežano disanje, bol u grudima, kašalj ili vrtoglavica, odmah se obratite lekaru, savetuju iz ZZJZ Vranje povodom zagađenja vazduha.
Opšte mere zaštite
Zbog povećanog zagađenja vazduha, preporučene su opšte mere zaštite građanima, a to su:
Izbegavajte boravak na otvorenom tokom perioda visokog zagađenja, naročito ujutru i uveče kada su koncentracije čestica najviše
Držite prozore zatvorenim, osim u periodima kada je kvalitet vazduha bolji (npr. između 11 i 15 časova)
Koristite maske sa filterom (N95 ili FFP2) ako morate da izađete napolje
Smanjite fizičke aktivnosti na otvorenom, osetljive kategorije da ne upražnjavaju fizičku aktivnost, a zdrava populacija da posebno izbegava trčanje, vožnju bicikla ili sportove koji zahtevaju duboko disanje
Osetljive grupe:
Deca, starije osobe, trudnice i hronični bolesnici (plućne i srčane bolesti) su najugroženiji i treba maksimalno da ograniče izlaganje zagađenom vazduhu
Kod dece se preporučuje izbegavanje igranja napolju
Osobe sa astmom ili bronhitisom treba da prate simptome i redovno koriste propisanu terapiju
Mere u zatvorenom prostoru:
Koristite prečišćivače vazduha sa HEPA filterima u kući ili kancelariji
Ne pušite u zatvorenom prostoru, jer to dodatno pogoršava kvalitet vazduha
Redovno čistite prašinu i provetravajte kada su koncentracije zagađenja niže
Preventivne mere za smanjenje aerozagađenja:
Proširivanje sistema centralnog zagrejavanja
Zameniti stara ložišta
Koristiti čistije energente
Izvršiti pošumljavanje i povećanje zelenih površina u naselju i oko naselja
Pojačati inspekcijski nadzor nad industrijskim zagađivačima
Koristiti javni prevoz umesto automobila
Redovna kontrola tehničke ispravnosti vozila
Uraditi termoizolaciju stambenih objekata
Šta su uzroci zagađenja vazduha?
Prethodnih dana vazduh u Vranju bio je "ekstremno zagađen", a ZZJZ, kao uzrok, identifikuje kućna ložišta, grejanje na fosilna goriva, veliki broj motornih vozila, sagorevanje energenata niskog kvaliteta, neracionalno i neefikasno trošenje energije, neefikasne tehnologije sagorevanja fosilnih goriva, kao i neadekvatno održavanje industrijskih postrojenja.
Na zagađenje vazduha utiču i klimatski uslovi, a posebno niske temperature vazduha, visok vazdušni pritisak, uspostavljanje temperaturne inverzije (što se registruje u zimskom periodu, najčešće u ranim jutarnjim časovima i uveče).
Prema aktuelnim podacima portala Klimerko.org, vazduh u Vranju i danas je "ekstremno zagađen", dok Agencija za zaštitu životne sredine kvalitet vazduha u ovom gradu ocenjuje kao "umeren".
Autor: S.M.