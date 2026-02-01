SKIJAŠ POVREĐEN U LAVINI NA BREZOVICI Trojica skijala van zvaničnih staza, sumnja se da je ovako izazvana

Jedan skijaš povređen je danas usled lavine na Brezovici, rekao je menadžer tog skijaškog centra, Ardijan Gražda.

On je saopštio da je stanje povređene osobe dobro i da je zadobio samo lakše povrede, prenosi Kljan Kosova.

Veb-sajt Brezovica Info objavio je da je troje ljudi skijalo van zvaničnih staza, i da se sumnja da je to izazvalo lavinu u kojoj je jedna osoba povređena.

Svi skijaši i snouborderi se, kako je navedeno u istom saopštenju, pozivaju da koriste samo zvanične i obeležene staze iz bezbednosnih razloga.

Autor: D.Bošković