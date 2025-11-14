OTKRIVEN IDENTITET STRADALOG: Poginuo kopilot u padu aviona kod Subotice, pilot teško povređen!

U padu putničkog aviona između Subotice i Bikova danas je poginuo jedan muškarac, dok je drugi teško povređen.

Kako se saznaje, manji avion tipa „Pajper“ srušio se oko dva kilometra od Bikovačkog aerodroma, gde je trebalo da sleti.

Na mestu nesreće život je izgubio kopilot Z. S. (30), kome je odmah posle pokušaja reanimacije konstatovana smrt. Pilot K. F. (24) prevezen je u bolnicu u Subotici sa teškim povredama.

Prema nalogu tužilaštva, nadležni iz Civilnog vazduhoplovstva obavljaju uviđaj i utvrđuju okolnosti nesreće.

Meštani su u šoku, a istraga će pokazati da li je uzrok pada tehnički kvar ili ljudska greška.

Autor: Dalibor Stankov