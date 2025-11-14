AVIONSKA NESREĆA KOD SUBOTICE: Poginuo kopilot, pilot se bori za život – Pogledajte JEZIVE SLIKE sa mesta tragedije!

Teška avionska nesreća dogodila se danas između Subotice i Bikova, kada je manji avion tipa „Pajper“ pao svega dva kilometra od Bikovačkog aerodroma, gde je trebalo da sleti.

Prema prvim informacijama, kopilot Z. S. (30) izgubio je život odmah nakon pokušaja reanimacije, dok je pilot K. F. (24) sa teškim povredama prebačen u bolnicu u Subotici.

Na mestu nesreće nalaze se vatrogasne i spasilačke ekipe koje pokušavaju da izvuku potpuno demolirano vozilo iz olupine. Hitna pomoć je odmah intervenisala, a prema nalogu tužilaštva uviđaj obavljaju nadležni iz Civilnog vazduhoplovstva.

Tragedija je izazvala šok među meštanima, a istraga će utvrditi tačan uzrok pada aviona.

Autor: Dalibor Stankov