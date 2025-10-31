Sudar teretnjaka kod Kovina! Vatrogasci sekli vozilo da dođu do povređenih – Šok snimak sa lica mesta!

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 12.50 časova na magistralnom putu Kovin – Smederevo, kada su se sudarila dva kamiona, od kojih je jedan manji teretnjak potpuno smrskan.

Na teren su odmah izašli vatrogasci-spasioci, koji su morali da seku vozilo kako bi izvukli povređenog vozača. Nakon intervencije, vozač je predat ekipi Hitne pomoći, ali stepen povreda još nije poznat.

Na snimku sa lica mesta vidi se potpuno uništena kabina kamiona, sa iskrivljenim vratima i razbijenom prednjom stranom.

Autor: Dalibor Stankov