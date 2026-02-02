MINISTARKA MESAROVIĆ IZ RIMA: Italijanski IT gigant 'CSA' stiže u Srbiju – politika stabilnosti Vučića i Vučevića donosi nove investicije!

AKTUELNO

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović boravi u radnoj poseti Italiji, a prve vesti iz Rima potvrđuju da Srbija nastavlja da grabi ka vrhu evropske investicione mape.

Ministarka se sastala sa rukovodstvom kompanije „CSA“, italijanskog lidera u digitalizaciji složenih sistema i obradi podataka, koji je spreman da već ove godine uloži u srpsku ekonomiju.

Ovaj sastanak nije samo protokol – „CSA“, koji zapošljava 800 ljudi i upravlja digitalnim sistemima italijanske države, prepoznao je Srbiju kao idealnu destinaciju za razvoj, uključujući i potencijalna ulaganja u naš DATA centar.

„Prateći politiku kontinuiteta, stabilnosti i razvoja koju vode predsednik Aleksandar Vučić i premijer Miloš Vučević na čelu sa Srpskom naprednom strankom, nastavljamo da jačamo međunarodnu saradnju. Privlačimo inovativne kompanije i otvaramo prostor za konkretne projekte koji donose nova radna mesta i dugoročnu korist za našu ekonomiju“, poručila je ministarka uz fotografije iz srca Italije.

Pored IT sektora, fokus posete je i na automobilskoj industriji i kompaniji „Tazzari“, čime se zaokružuje snažna ofanziva za privlačenje direktnih stranih investicija. Sa razmenom od 4,5 milijardi evra, Italija ostaje jedan od stubova srpske privrede, a dolazak „CSA“ u Beograd, koji se očekuje uskoro, biće novi veliki impuls za našu tehnološku scenu.

Borba za nova radna mesta i jačanje domaće industrije ne prestaje, a stabilna politička situacija u zemlji ponovo se pokazala kao ključni argument pred najmoćnijim evropskim igračima.

Autor: Dalibor Stankov

