URNEBESNO! Mitrović video snimkom oduševio sve na društvenim mrežama i zapušio usta zluradim jezicima: Opet pišu da sam umro... Ovo je preporuka za radnje prilikom opela! (VIDEO)

Osnivač i vlasnik Pink Media Groupe, Željko Mitrović, koji je inače izuzetno aktivan na Tviteru i redovno komentariše aktuelna dešavanja, ovoga puta je odlučio da na svoj jedinstven način odgovori onima koji šire zludare komentare na ovoj društvenoj mreži, objavljujući da je umro.

Uz dozu njemu svojstvenog humora izazvao je oduševljenje velikog broja korisnika društvenih mreža.

Naime, Mitrović je objavio video na kom tverkuje, a uz snimak je napisao poruku koja je brzinom munje počela da se deli i komentariše:

„Opet tviteraši pišu da sam umro! Ok! Kad je već tako evo preporuke kako da se tverkuje na mojoj sahrani! P.S. Sad će zli jezici da kažu da je ovo moj odgovor hejterima, netačno, lepo sam objasnio, ovo je samo preporuka za radnje prilikom opela!“

Komentari pod objavom ne prestaju da se nižu, sasvim sigurno je mnoge uspeo da nasmeje, a takođe, korisnici ističu da je Mitrović još jednom pokazao da na glasine i napade odgovara ironijom i specifičnim humorom, po kojem je već prepoznatljiv.

Sasvim sigurno je ovo još jedan dokaz da je Željko Mitrović jedna od najupečatljivijih i najoriginalnijih javnih ličnosti na domaćoj medijskoj sceni - kako na televiziji, tako i na društvenim mrežama.

Autor: A.A.