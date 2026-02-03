'Bez nuklearne energije nema dugoročne energetske nezavisnosti!' Arbutina: Nuklearna elektrana je strateško partnerstvo Srbije za narednih 100 godina

Mnoge evropske države ponovo su se okrenule nuklearnoj energiji, a Srbija je ukidanjem moratorijuma na izgradnju nuklearnih elektrana napravila prvi korak u tom pravcu, ali se ta tema i dalje nalazi u središtu političkih i geopolitičkih polemika.

Mađarska kao članica Evropske unije i NATO-a početak radova na nuklearnoj elektrani Pakš 2 najavila je za 5. februar, i to u saradnji sa ruskim Rosatomom.

Gostujući na RT Balkan, direktor JP Nuklearni objekti Srbije Dalibor Arbutina govorio je o razlozima zbog kojih Srbija razmatra ulazak u nuklearni program, ali i o strahovima i dilemama koje prate tu odluku.

Nuklearna energija je čista i zelena tehnologija

Arbutina ističe da je osnovni argument za nuklearnu energiju njen ekološki aspekt.

- Postoji više razloga. Prvi razlog je uticaj na životnu sredinu. Nuklearna energija ne emituje CO₂ u životnu sredinu, tako da se ona smatra čistom, po novim trendovima i zelenom tehnologijom - rekao je Arbutina.

On upozorava da će Srbija, zbog rasta potrošnje i novih tehnologija, neminovno morati da donese stratešku odluku.

- Zbog povećanja potrošnje, klimatskih promena i upotrebe veštačke inteligencije, koja troši mnogo struje, Srbija će se u jednom trenutku naći pred pitanjem da li praviti nuklearnu elektranu ili ne. Sada smo u fazi izrade preliminarne tehničke studije koja treba da pokaže da li je nuklearna elektrana Srbiji potrebna.

Na pitanje voditeljke o njegovom ličnom stavu, Arbutina je bio jasan:

- Moje lično mišljenje, kao nekoga ko se već 20 godina bavi nuklearnim tehnologijama, jeste – da. Pogotovo što se nuklearne elektrane nalaze svuda oko nas u regionu.

Srbija je istorijski nuklearna zemlja

Direktor JP Nuklearni objekti Srbije podseća da Srbija već ima nuklearno nasleđe.

- Srbija je, kao sukcesor bivše Jugoslavije, učestvovala u izgradnji nuklearne elektrane Krško. Imala je i svoje istraživačke reaktore, koji se danas nalaze u JP Nuklearni objekti Srbije. Srbija je istorijski nuklearna zemlja. U poslednjih 30 godina sve je to zaustavljeno, ali ne vidim prepreke da se taj kontinuitet nastavi - ističe Arbutina.

Zašto Rusija ima prednost?

Govoreći o razlikama između zapadnih i ruskih nuklearnih projekata, Arbutina ističe kontinuitet kao ključnu prednost Rusije.

- Posle akcidenta u Černobilju 1986. godine, zapadni svet je praktično prekinuo izgradnju nuklearnih elektrana. Rusija, Kina i Koreja to nisu uradile. Rusija je sve vreme radila na unapređenju bezbednosti, modernizovala tehnologije, nastavila obuku kadrova i, što je najvažnije, nastavila da gradi - napominje Arbutina.

Za razliku od toga, zapadne zemlje danas plaćaju cenu dugog prekida.

- Francuska je prevremeno zaustavila razvoj novih nuklearnih elektrana i sada kasni sa projektima jer je krenula gotovo od početka – sa pogrešnim finansijskim procenama i diskontinuitetom u kadrovima - rekao je Arbutina.

Odluka o nuklearnoj elektrani je partnerstvo na 100 godina

Jedna od ključnih poruka Arbutininog gostovanja odnosi se na dugoročnu prirodu nuklearnih projekata.

- Odluka o nuklearnoj elektrani je strateško partnerstvo sa jednom državom u trajanju od 100 godina. Petnaest godina traje projektovanje i izgradnja, zatim 60 do 80 godina eksploatacija, a nakon toga sledi dekomisija koja traje još 10 do 15 godina - kazao je direktor JP Nukleaarni objekti Srbije.

Zbog toga, naglašava, to nije samo energetska, već i politička odluka.

Primer Mađarske i Pakša

Arbutina kao važan argument navodi primer Mađarske i projekta Pakš 2.

- Primer Mađarske pokazuje da je ruska tehnologija prošla najstrože administrativne i bezbednosne provere Evropske komisije. U inženjerskom smislu, ruska tehnologija je u potpunosti prihvatljiva za Evropsku uniju - istakao je Arbutina.

On podseća i da je Srbija već učestvovala u procenama bezbednosti.

- Republika Srbija je dobila studije uticaja na životnu sredinu i pokazalo se da je nuklearna elektrana Pakš apsolutno bezbedna i sigurna po Srbiju - napominje Arbutina.

Energetska nezavisnost kao krajnji cilj

Govoreći o ekonomskim i društvenim efektima, Arbutina ističe da bi nuklearna elektrana donela dugoročnu stabilnost.

- Srbija sa nuklearnom elektranom postaje energetski nezavisna i suverena zemlja. Kada nuklearna elektrana proradi, cena struje će dugoročno biti niža, ali još važnije – obezbeđuje se stabilno snabdevanje - rekao je Arbutina.

On kao primer navodi Sloveniju:

- U mesecu kada je nuklearna elektrana Krško isključena zbog remonta, Slovenija emituje više CO₂ nego tokom svih ostalih 11 meseci kada elektrana radi.

Nuklearna energija je već svuda oko nas

Na kraju, Arbutina poručuje da strah od nuklearne energije više nema realno uporište.

- Nuklearne elektrane su svuda oko nas – u Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Poljskoj. Ako postoje rizici, mi ih već delimo. Mesta za strah više nema - zaključuje Arbutina.

