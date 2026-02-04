OGLASIO SE AMSS: Zadržavanja na izlazu za teretna vozila, najduže se čeka na Horgošu - pet sati

Na Kelebiji, na izlazu, teretna vozila se zadržavaju tri sata, kao i na Batrovcima, a na Šidu četiri sata, dok su najkraća zadržavanja na izlazu na Bezdanu - dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Povremeno slaba kiša na gotovo celom području Srbije uslovljava mestimično vlažne kolovoze, a vožnju dodatno može otežavati povremeno jak jugoistočni vetar, naročito na putevima u Banatu i Podunavlju.

Moguć je i tanak providan ledeni sloj na kolovozu pa postoji opasnost od iznenadnog i neočekivanog proklizavanja vozila, a tada je zaustavni put duži što je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda i izletanja vozila, upozoravaju iz AMSS-a.

Danas se očekuje manji broj vozila i slabiji intezitet saobraćaja kako unutar gradova tako i na glavnim putnim pravcima, dodaju iz ovog saveza.

