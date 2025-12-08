Vozite pažljivo! Magla i oblačnost na putevima, a evo kakva je situacija na graničnim prelazima

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Šid teretna vozila na izlazu čekaju četiri sata, na Batrovcima tri, a na Kelebiji dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zadržavanja vozila nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače da obrate pažnju na maglu i nisku oblačnost na putevima, da voze oprezno i drže odstojanje.

"Unutar gradova, a posebno na ulicama oko škola treba uvek dodatno smanjiti brzinu i biti pažljiviji u vožnji, dok van gradova vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja, ali i dosta izmena, jer su na mnogim deonicama brzina i vožnja prilagođene radovima na putu", navodi AMSS.

Autor: S.M.