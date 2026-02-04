SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA: U Srbiji najveći broj ljudi umre od ovog karcinoma

Svetski dan borbe protiv raka obeležava se danas širom sveta, a za cilj ima podizanje svesti o značaju prevencije, ranog otkrivanja i lečenja malignih bolesti. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd navodi da su maligne bolesti jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja i u Srbiji.

Ovaj datum obeležava se u okviru globalnih kampanja koje se sprovode pod pokroviteljstvom međunarodnih zdravstvenih organizacija i imaju za cilj unapređenje javnog zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje malignih bolesti, kao i pružanje podrške obolelima i njihovim porodicama.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd saopštio je da se ovaj dan ove godine obeležava kampanjom "Jedinstveno povezani", kao i da se kampanja pod tim sloganom sprovodi od 2025. do 2027. godine.

Kampanja naglašava značaj pacijenta i njegovih jedinstvenih potreba kao ključnog dela javno-zdravstvenih aktivnosti, naglašavajući individualni aspekt borbe sa malignim bolestima.

Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne agencije za istraživanje raka, maligne bolesti i dalje predstavljaju jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja na globalnom nivou, a samo tokom 2022. godine u svetu je registrovano oko 20 miliona novoobolelih, dok je od različitih lokalizacija malignih tumora preminulo približno 9,7 miliona ljudi.

Najveći udeo u ukupnoj smrtnosti 2022. godine imali su rak pluća, kolorektalni karcinom, rak jetre, želuca i dojke, a sa porastom i starenjem svetske populacije, kao i prisustvom brojnih faktora rizika, očekuje se da će globalno opterećenje malignim bolestima nastaviti da raste.

Procenjuje se da je oko jedne trećine smrtnih ishoda od raka povezano sa faktorima rizika koji se mogu modifikovati, kao što su upotreba duvana i alkohola, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost i prekomerna telesna masa.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd u saopštenju navodi i poslednje zvanično dostupne podatke za Srbiju i navodi da maligne bolesti predstavljaju jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja i u Srbiji.

Kod muškaraca pluća, a kod žena dojke

Tokom 2022. godine od svih malignih tumora obolelo je 41.578 osoba, dok je od posledica malignih bolesti preminulo 19.350 osoba oba pola, a u muškoj populaciji najčešće lokalizacije malignih tumora bile su pluća, kolon i rektum i prostata, dok su kod žena najzastupljeniji bili rak dojke, pluća, kolona i rektuma i rak grlića materice.

Maligni tumori pluća i bronhija predstavljali su vodeću lokalizaciju i u obolevanju i u umiranju kod muškaraca, kao i jedan od vodećih uzroka obolevanja i smrtnosti kod žena, a rak dojke je, prema oboljevanju i umiranju, najčešća maligna bolest u ženskoj populaciji.

U saopštenju ističu važnost prevencije i rano otkrivanje malignih bolesti i navode da su to ključni elementi u borbi protiv malignih bolesti.

- Procene pokazuju da se čak do 40 odsto slučajeva raka može sprečiti usvajanjem zdravih životnih navika, kao što su prestanak pušenja, umerena konzumacija alkohola, redovna fizička aktivnost, pravilna ishrana, održavanje zdrave telesne mase, zaštita od prekomernog izlaganja suncu i sprečavanje infekcija koje mogu dovesti do razvoja raka - navodi se u saopštenju.

U slučajevima kada do bolesti ipak dođe, rano otkrivanje značajno povećava mogućnosti uspešnog lečenja i poboljšava ishod bolesti.

U Srbiji sprovode se nacionalni programi organizovanog skrininga raka dojke, raka grlića materice i kolorektalnog raka, koji imaju za cilj smanjenje obolevanja i umiranja od ovih malignih bolesti.

Autor: Iva Besarabić