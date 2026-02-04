Evo kog datuma stiže prva rata poreza na naplatu: Ko zakasni plaća i kamatu

Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za ovu godinu, za poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe 18. februara. Poreski obveznici treba da uplate akontaciju koja je jednaka iznosu poreza za četvrti, odnosno poslednji kvartal prošle godine.

Novim rešenjem za porez organa jedinice lokalne samouprave koji poreskim obveznicima treba da bude dostavljen, ukoliko se utvrdi veći iznos obaveze nego što je plaćena akontacija, razliku je potrebno uplatiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Prva rata se uplaćuje do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta, a četvrta do 14. novembra.

Kamata za kašnjenje je 16,5 odsto, a osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza i sankcija za taj prekršaj iznosi 5.000 dinara za fizička lica.

Rok uplata prve rate poreza na imovinu za 2026. je pomeren zbog obeležavanja Dana državnosti Srbije, 15, 16. i 17. februara, državnog praznika Sretenje.

Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju, a visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji.

Svaka opština i grad određuju zone i prosečne cene kvadratnog metra, na osnovu podataka o prometu nepokretnosti. Na tu vrednost primenjuju se umanjenja, pre svega po osnovu starosti objekta, a postoje i dodatne olakšice za starija lica, poljoprivredne objekte i određene vrste zemljišta, pod uslovima koje propisuje zakon.

Prema odluci o utvrđivanju prosečne cene kvadrata odgovarajuće nepokretnosti na teritoriji Grada Beograda za potrebe obračuna poreza na imovinu za 2026. koju su krajem prošle godine usvojili odbornici Skupštine grada, porez na imovinu za ovu godinu biće veći za pet do 5,45 odsto.

Grad Beograd ima 14 poreskih zona, a najveći skok poreza u srpskoj prestonici kako je ranije kazao predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević biće na garaže, jer je njihova cena u prošloj godini znatno uvećana.

Autor: Iva Besarabić