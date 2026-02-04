VREMENSKI HAOS NAD SRBIJOM: Olujni vetar, ledena kiša i sneg – evo gde će biti najgore!

U Srbiji će danas preovlađivati umereno do potpuno oblačno vreme, uz vetar i osetno toplije temperature, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnje temperature kretaće se oko nule, dok će tokom dana dostići i do 14 stepeni, ali će u pojedinim krajevima zemlje vremenski uslovi biti znatno nepovoljniji.

Kako navode iz RHMZ-a, tek ponegde se očekuju kratkotrajna kiša ili pljuskovi, dok će vetar biti slab do umeren, ali u košavskom području i na planinama znatno jači. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju prognozirani su i olujni udari južnog i jugoistočnog vetra.

Posebno nepovoljna situacija biće u Timočkoj Krajini, gde se prognozira ledeni dan. Tamo će vreme biti oblačno i tmurno, povremeno sa ledenom kišom, a kratkotrajno je moguć i sneg. Najviša dnevna temperatura u ovom delu Srbije neće prelaziti minus jedan stepen.

Šta nas čeka narednih dana?

U četvrtak se u većem delu zemlje očekuje promenljivo oblačno vreme, uz vetar, naročito u košavskom području i na planinama. Tokom popodneva i večeri u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji moguća je kratkotrajna kiša. Timočka Krajina ostaje pod sivim oblacima – hladno, tmurno i sa povremenom slabom kišom ili rosuljom.

Minimalne temperature kretaće se od minus tri stepena u Timočkoj Krajini do sedam stepeni na jugu Srbije, dok će najviše dnevne vrednosti u većini mesta biti između 10 i 14 stepeni, a na istoku zemlje oko dva stepena.

U petak stiže kratkotrajno otopljenje. Pre podne će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, ali već posle podne sledi novo naoblačenje sa jugozapada koje donosi kišu, dok se na visokim planinama očekuje i sneg. U Timočkoj Krajini zadržaće se hladno i tmurno vreme tokom celog dana.

Ponovo sneg na vidiku?

Subota donosi pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, dok će se na visokim planinama pojaviti slab sneg.

U nedelju ujutru padavine će biti češće, uz kišu, a sneg se očekuje samo na visokim planinama na jugu Srbije. Tokom dana padavine će slabiti i povlačiti se, zadržavajući se uglavnom u brdsko-planinskim krajevima.

Početkom sledeće sedmice sledi novo pogoršanje – oblačno vreme sa čestom kišom, dok će se u planinskim predelima i u Timočkoj Krajini ponovo formirati manji snežni pokrivač. U košavskom području očekuje se i ponovno jačanje jugoistočnog vetra.

