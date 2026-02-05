Kod Novog Pazara otkriveno BLAGO: Pronađene ogromne količine ZLATA

Australijska kompanija Strickland Metals objavila je nove rezultate bušenja na svom Rogozna projektu kod Novog Pazara, koji pokazuju da se zlatna mineralizacija na nalazištu Gradina prostire znatno izvan granica dosadašnjih procena resursa.

Prethodna procena Gradine iznosila je oko 37 tona zlata, a nova bušenja sugerišu da stvarni domet ležišta prelazi taj okvir, iako kompanija još nije izdala ažuriranu kvantitativnu procenu, prenose australijski mediji.Posebna pažnja posvećena je tzv. Gap Zoni, prostoru između severnog i južnog dela ležišta, koji se ranije smatrao slabije mineralizovanim.

Australijski izvori navode da su rezultati iz ove zone doneli dugačke i visokokvalitetne preseke zlata, čime je potvrđeno da su zone međusobno povezane i čine jedinstven sistem.

Mineralizacija ostaje otvorena u svim pravcima, uključujući i prema površini, što nagoveštava dodatni potencijal za širenje resursa.

Menadžment Strickland Metalsa, prenose australijski mediji, ističe da su nova bušenja potvrdila geološki model i očekivanja o daljem rastu ležišta, naročito u centralnom delu sistema.

Rogozna se nalazi u okviru Tetijskog metalogenog pojasa, oblasti poznate po velikim porfirskim i skarn ležištima. Projekat obuhvata više nalazišta sa ukupnim resursom koji uključuje i druge metale, poput bakra i srebra, što dodatno povećava potencijal, dok je Gradina izdvojena kao ključni segment projekta zbog visokog sadržaja zlata i povoljne geometrije ležišta, pogodnog za buduću eksploataciju, piše eKapija.

Autor: S.M.