JEZIV SUDAR KOD NOVOG PAZARA: Cela porodica povređena, mladić (20) se bori za život!

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć na obilaznici kod Novog Pazara, kada su se sudarili „škoda oktavia“ i „audi 80“. U udesu su povređeni članovi porodice iz Tutina, dok je vozač drugog automobila u kritičnom stanju.

U sudaru su učestvovala dva vozila, a povređene su četiri osobe.

Povređena porodica iz TutinaU vozilu marke „škoda“ nalazili su se vozač T. S. (62), njegova supruga i majka.

T. S. (62): Zadobio prelom grudnog koša i povrede prstiju.

T. B. (58), supruga: Povrede vrata.

T. N. (78), majka: Najteže povređena u ovom vozilu – ima prelom sedam rebara, povrede kuka i glave.

Mladić u životnoj opasnosti

Automobilom „audi 80“ upravljao je B. DŽ. (20). Prema nezvaničnim informacijama, on je zadobio izuzetno teške povrede i lekari mu se bore za život.

Svi povređeni su hitno transportovani u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, gde im je ukazana pomoć. Policija je obavila uviđaj, a istraga će utvrditi tačan uzrok ove stravične nesreće na obilaznici.

Autor: Dalibor Stankov