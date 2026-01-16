STRAVIČNA NESREĆA U NOVOM PAZARU: Policija, Hitna i vatrogasci na licu mesta

Na zaobilaznici u Novom Pazaru večeras oko 19 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, "škoda oktavija" i "audi 80".

Prema prvim informacijama sa lica mesta, u sudaru ima povređenih osoba, a stepen njihovih povreda za sada nije zvanično saopšten.

Sudar je bio snažan – jedno vozilo je završilo uz zaštitnu ogradu, dok su delovi automobila rasuti po kolovozu. Na mesto nesreće brzo su stigle ekipe policije, vatrogasaca i Hitne pomoći, koje su povređene zbrinule i prevezle u Opštu bolnicu u Novom Pazaru.

Saobraćaj na ovom delu zaobilaznice bio je privremeno obustavljen, a vozila su preusmeravana alternativnim pravcima dok je trajao uviđaj.

Policija je obavila detaljan pregled mesta nesreće, a uzroci sudara biće poznati nakon završetka istrage.

Autor: S.M.