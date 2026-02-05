OGLASIO SE 'BATUT' ZBOG VIRUSA KOJI SE ŠIRI SRBIJOM: Sve veći broj obolelih, a evo koja grupa ljudi je najizloženija

Broj okruga u kojima se dijagnostikovan grip ponovo je porastao, a u porastu su i akutne respiratorne infekcije, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".
U toku 5. izveštajne nedelje, od 26. januara do 1. februara 2026. godine, odnosno u toku prošle nedelje, zabeležena su ukupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom.
Prošle nedelje je gri potvrđen u 10 okruga što je za 2 više u odnosu na prethodnu sedmicu.
Zašto je rektor Đokić pustio blokadere niz vodu?
- Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta".
Najviše obolelih je i dalje među decom do 4 godine, a zatim u uzrastu od 5 do 14 godina.
Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa
Prošle nedelje potvrđeni su:
tip AH3,
A netipizirani,
A(H1)pdm09
tip B
Okruzi u kojima je potvrđen grip
Grad Beograd,
Jablanički,
Južnobački,
Južnobanatski,
Mačvanski,
Nišavski,
Pčinjski,
Severnobanatski,
Šumadijski,
Toplički okrug.
Skok akutnih respiratornih infekcija
U istoj nedelji, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 8,05 više u poređenju sa prethodnom nedeljom.
Autor: S.M.