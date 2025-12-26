GRIP U SRBIJI IZNAD EPIDEMIJSKOG PRAGA Hitno se oglasio 'Batut': Širi se ogromnom brzinom, za sedam dana potvrđen u 18 okruga

Klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
U toku 51. izveštajne nedelje, od 15.do 21.decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici.
Prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa:
tip AH3,
A netipizirani
A(H1)pdm09,
Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima:
grad Beograd,
Braničevski,
Južnobački,
Južnobanatski,
Kolubarski,
Mačvanski,
Moravički,
Nišavski,
Pomoravski,
Podunavski,
Raški - sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi
Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo,
Severnobanatski,
Severnobački,
Srednjebanatski,
Šumadijski,
Sremski,
Zlatiborski,
Pčinjski okrug.
Za više od 50 odsto skok oboljenja slična gripu
U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju.
Najviše je registrovano među decom od 0 do 4 godine i kod dece uzrasta od 5 do 14 godina.
Akutne respiratorne infekcije
Istovremeno, registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 17 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.
Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026.
Okruzi u kojima je potvrđen grip od početka sezone
Od početka sezone gripa, on je potvrđen u 21 okrugu u Srbiji:
Zlatiborski,
Južnobanatski,
Sremski,
Kolubarski,
Beograd,
Pomoravski,
Južnobački,
Toplički,
Nišavski,
Zaječarski,
Mačvanski,
Severnobački,
Raški,
Braničevski,
Šumadijski,
Zapadnobački,
Moravički,
Severnobanatski,
Srednjebanatski,
Podunavski,
Pčinjski okrug.
Potvrđeni tipovi virusa gripa od početka sezone
Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip:
A(H1)pdm09,
AH3,
B,
A (netipizirani).
