GRIP U SRBIJI IZNAD EPIDEMIJSKOG PRAGA Hitno se oglasio 'Batut': Širi se ogromnom brzinom, za sedam dana potvrđen u 18 okruga

Klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

U toku 51. izveštajne nedelje, od 15.do 21.decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici.

Prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa:

tip AH3,

A netipizirani

A(H1)pdm09,

Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima:

grad Beograd,

Braničevski,

Južnobački,

Južnobanatski,

Kolubarski,

Mačvanski,

Moravički,

Nišavski,

Pomoravski,

Podunavski,

Raški - sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi

Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo,

Severnobanatski,

Severnobački,

Srednjebanatski,

Šumadijski,

Sremski,

Zlatiborski,

Pčinjski okrug.

Za više od 50 odsto skok oboljenja slična gripu

U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju.

Najviše je registrovano među decom od 0 do 4 godine i kod dece uzrasta od 5 do 14 godina.

Akutne respiratorne infekcije

Istovremeno, registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 17 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026.

Okruzi u kojima je potvrđen grip od početka sezone

Od početka sezone gripa, on je potvrđen u 21 okrugu u Srbiji:

Zlatiborski,

Južnobanatski,

Sremski,

Kolubarski,

Beograd,

Pomoravski,

Južnobački,

Toplički,

Nišavski,

Zaječarski,

Mačvanski,

Severnobački,

Raški,

Braničevski,

Šumadijski,

Zapadnobački,

Moravički,

Severnobanatski,

Srednjebanatski,

Podunavski,

Pčinjski okrug.

Potvrđeni tipovi virusa gripa od početka sezone

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip:

A(H1)pdm09,

AH3,

B,

A (netipizirani).

