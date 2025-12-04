GRIP U PORASTU! Skoro 6.500 slučajeva obolelih u samo nedelju dana, oglasio se 'Batut'

Epidemiološka situacija u Srbiji pokazuje rastući trend oboljenja sličnih gripu (OSG) i akutnih respiratornih infekcija (ARI), prema najnovijem izveštaju za 48. izveštajnu nedelju (od 24. do 30. novembra 2025. godine), saopštio je Institut za javno zdravlje "Batut".

U Republici Srbiji je za sedam dana registrovano 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja porast od 4% u odnosu na prethodnu nedelju. Iako je ukupan broj slučajeva niži nego u isto vreme prošle sezone, trend incidencije je rastući, a klinička aktivnost je na osnovnom nivou.

Najveći rizik za najmlađe

Izveštaj jasno pokazuje da je grip najviše prisutan u dečijoj populaciji:

Deca od 0 do 4 godine: Beleži se najviša uzrasno-specifična stopa oboljenja od čak 323,06 na 100.000 stanovnika.

Deca od 5 do 14 godina: Stopa oboljenja je takođe visoka, iznoseći 199,47 na 100.000 stanovnika.

Pojačan nadzor i potvrđeni tipovi virusa

Od početka sezone nadzora, koji je započeo 29. septembra, laboratorijski su potvrđeni sporadični slučajevi gripa na teritoriji više okruga, uključujući Beograd, Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski i druge.

U toku 48. nedelje, potvrđeni su virusi gripa tip AH3 i A netipizirani u Mačvanskom, Kolubarskom, Raškom, Braničevskom, Pomoravskom okrugu i u Beogradu. Od početka sezone, u opticaju su detektovani virusi tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani).

Istovremeno, broj akutnih respiratornih infekcija (ARI) takođe raste. Registrovano je 11.607 slučajeva ARI, što je skok od 12,8% u odnosu na prethodnu nedelju.

Situacija u Evropi

Rastući trendovi primećeni su i u Evropskoj uniji. Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u osam zemalja, dok je stopa akutnih respiratornih infekcija povišena u pet zemalja (Albanija, Nemačka, Island, Kazahstan i Španija).

U celom regionu, procenat pozitivnosti uzoraka na grip prešao je epidemiološki prag od 10%, a dominantno je detektovan virus gripa tip A (99%), sa najvećim udelom podtipa A(H3).

Autor: Marija Radić