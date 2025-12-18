INTENZITET GRIPA U SRBIJI SE NAGLO PROMENIO! Hitno se oglasio 'Batut': Broj OVIH ZARAZA porastao za više od 70 odsto u odnosu na prošlu godinu

U Srbiji se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Za samo nedelju dana grip je potvrđen iznova kod pacijenata u 13 okruga u Srbiji, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za čak 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Prema najnovijim podacima za 50. izveštajnu nedelju od 8. do 14. decembra, u toj sedmici virus gripa je za 7 dana ponovo dijagnostikovan u 13 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A netipizirani.

Potvrđeni tipovi virusa gripa u Srbiji

Laboratorijski su do sada dokazani virusi gripa tip:

-A(H1)pdm09

-AH3

-B

-A (netipizirani)

U porastu i oboljenja slična gripu

Izveštaj "Batuta" pokazuje da nastavljaju da rastu i oboljenja slična gripu. Od 8. do 14. decembra zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a čak za 75,6 odsto više u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

- Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece do 4 godine a zatim u uzrastu od 5 do 14 godina - navodi se u izveštaju "Batuta".

Skok i akutnih respiratornih infekcija

Istovremeno, registrovao je i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 15,07 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, a za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Sezona gripa krenula ranije

Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije.

Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zasužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija.

Inostrani stručnjaci kažu da su za širenje virusa "najzaslužnija" deca.

SZO u izveštaju pomenula Srbiju

U svom jučerašnjem izveštaju Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navela je da novi novi soj virusa gripa koji je dominantan vrši ozbiljan pritisak na sisteme zdravstvene zaštite širom Evrope, navodeći da najmanje 27 od 38 evropskih zemalja pod okriljem SZO prijavljuje visoku ili veoma visoku aktivnost novog virusa.

SZO navodi i da je u 6 zemalja, među kojima je i Srija, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip.

Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge ove zime.

- Sezona gripa je počela otprilike 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleži visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. U 6 zemalja – Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip - navodi SZO u svom izveštaju.

Kako je izjavio dr Hans Anri Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu, grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija.

- Novi soj - A(H3N2) podklada K pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odsto svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - rekao je dr Hans Anri Kluge.

Brz porast super gripa još od avgusta

Kako su za "Batut" ranije obasnili za "Blic" brz porast super gripa, odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od avgusta ove godine u oko 30 zemalja.

- Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut".

Karakteristike H3N2

Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski.

Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže.

H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa.

Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su:

-Bolovi u telu

-Groznica

-Glavobolja

-Bol u grlu

-Kašalj

-Iscrpljenost

-Povraćanje i dijareja - retko, a češće se javlja kod dece

-Povraćanje žući

Autor: Iva Besarabić