VREMENSKI PREOKRET USRED DANA! Promena počinje na jugozapadu, onda se širi na CELU SRBIJU: Oglasio se RHMZ, evo gde se očekuje SNEG

Pre podne je u Srbiji zabeleženo pretežno sunčano vreme, na jugozapadu, jugu i jugoistoku umereno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Međutim, prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sredinom dana doći će do preokreta.

Prema najavi RHMZ, sredinom dana i posle podne sledi naoblačenje sa slabom kišom sa jugozapada proširiće se i na ostale predele naše zemlje. Na visokim planinama padaće slab sneg.

Oglasio se RHMZ: Sredinom dana kreće kiša!

Vetar slab i umeren, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na planinama povremeno jak, južnih smerova.

Najviša temperatura od 8 do 14 stepeni.

U Timočkoj Krajini tokom celog dana oblačno, hladno i tmurno, u drugom delu dana sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura do 5 stepeni.

Kakvo nas vreme čeka narednih dana

RHMZ je objavio i vremensku prognozu za naredne dane:

U subotu (07.02.) oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa slabim snegom, samo se na jugu, uz promenljivu oblačnost, očekuju i kraći sunčani intervali

U nedelju (08.02.) jutro i pre podne mestimično maglovito. Kiša će padati uglavnom na jugu Srbije, a na visokim planinama slab sneg. U ostalim krajevima veći deo dana suvo

U ponedeljak (09.02.) novo naoblačenje sa jugozapada, koje će usloviti mestimično kišu, dok se sneg, osim na planinama, uveče i tokom noći očekuje i u Timočkoj Krajini, gde će doći do stvaranja manjeg snežnog pokrivača. U košavskom području ponovo pojačanje jugoistočnog vetra. Vetrovito vreme zadržaće se do kraja perioda (13.02.) uz česta prolazna naoblačenja s kišom, na planinama i u Timočkoj Krajini i sa snegom

Autor: Iva Besarabić