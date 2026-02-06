PINK.RS VAS VODI NA GROB SVETE KSENIJE PETROGRADSKE: Mesto gde žene doživljavaju čuda! Veruje se da pomaže bolesnima, nerotkinjama... (VIDEO+FOTO)

Na ruskom severu, gde se hladni vetrovi susreću sa toplinom istorije i duhovnosti, nalazi se mesto koje vekovima privlači duše onih koji tragaju za utehom. To je Sankt Peterburg, grad poznat po bogatoj istoriji, raskošnoj arhitekturi, ali i po tome što su u njenu mošti Svete Ksenije Petrogradske pronašle svoj večni mir.

Ova sveta relikvija počiva u kapeli posvećenoj Blaženoj Kseniji na Smolenskom groblju, svetom mestu koje svedoči o životu i čudima ove velike svetiteljke.

Čitateljka Pink.rs portala koja je juče prisustvovala je poklonjenju grobu Svete Ksenije, Vesna Savić, javila nam se iz Sank Peteburga i opisala atmosferu:

- Nestvaran osećaj, bilo je mnogo ljudi, i non-stop su se smenjivali. Kao da sam deo briga ostavila tamo - rekla je Vesna pa dodala:

- Bilo mi je prelepo, ovakvo iskustvo ne možete da zamislite, morate da doživite. Osećaj ne može da se opiše, nekako, kao da je vazduh drugačiji, oseća se mir, spokoJ... Srećna sam što sam došla i ovo iskustvo ću pamtiti do kraja života - rekla je ona.

Naime, juče su vernici iz celog sveta došli na Smolensko groblje da bi se poklonili moštima Svete Ksenije. Ova sveta relikvija nalazi se u kapeli unutar groblja, jednostavnoj ali prožetoj svetlom, gde su sveće i molitve konstantno prisutne.

Smolensko groblje, iako jednostavno i mirno, nosi u sebi duboku duhovnu snagu zahvaljujući prisustvu Svete Ksenije.

Verovanja

U narodnom i crkvenom predanju Sveta Ksenija Petrogradska smatra se brzom pomoćnicom onima koji joj se obraćaju sa verom. Ljudi veruju da posebno pomaže ženama koje traže životnog saputnika ili žele sklad u braku, onima koje prolaze kroz bračne teškoće, kao i ženama koje se mole za potomstvo. Mnogi joj se obraćaju i u trenucima usamljenosti, emotivne boli ili kada stoje pred važnim životnim odlukama. Takođe, veruje se da pomaže svima koji traže posao, dom ili unutrašnji mir. Zbog toga joj se žene često mole vrlo lično, doživljavajući je kao nekoga ko razume njihovu tugu, ali i njihovu nadu.

Pisma

Pisma koja žene pišu Svetoj Kseniji nisu pisma u klasičnom smislu, već lične molitve, najčešće zapisane rukom. Pišu se u tišini doma, ponekad se ostavljaju kraj ikone u crkvi ili manastiru, a nekada se čuvaju u molitveniku ili ispod kućne ikone. Ne postoji propisana forma – ne smatra se važnim kako je molitva napisana, već da dolazi iz iskrenog srca.

Ta pisma obično započinju jednostavnim obraćanjem Svetoj Kseniji, nakon čega žena iznosi svoju ličnu priču, brigu ili bol. Zatim sledi molba – za ljubav, brak, dete, mir, snagu ili razboritost – a često se završava zahvalnošću i predanjem svega Božjoj volji.

Ko je Sveta Ksenija Petrogradska?

Sveta Ksenija Petrogradska, poznata kao zaštitnica siromašnih i nevoljnika, provela je svoj život u službi drugih, skrivena iza maske „lude Hrista radi“. Rođena u 18. veku, Ksenija je izgubila muža u ranoj mladosti i odlučila da se odrekne svetovnog života, oblačeći se u muževljevu odeću i živeći kao prosjak na ulicama Petrograda, posvetivši se jurodivosti. Njena pobožnost i predanost Bogu ostavile su dubok trag među vernicima, a mnoga čudesa pripisuju se molitvama upućenim ovoj svetici.

Mošti Blažene Ksenije nisu samo mesto hodočašća, već i izvor mnogih isceljenja i uteha. Mnogi vernici svedoče o čudotvornim isceljenjima i duhovnim prosvetljenjima nakon posete njenim moštima. Svetiteljka Ksenija nastavlja da inspiriše i pomaže onima koji joj se obraćaju sa verom i ljubavlju.

Uz ovu svetinju, Kapela Svete Ksenije Petrogradske na Smolenskom groblju postala je mesto susreta neba i zemlje, gde molitve uzdižu srca vernika prema Bogu, a blagoslovi Svete Ksenije tiho silaze na one koji traže njenu pomoć.

Svetiteljka Ksenija Petrogradska ostaje svetionik nade i vere za sve koji traže utehu u molitvama koje joj upućuju. Njen život i delo, protkani svetlom i milosrđem, nastavljaju da inspirišu i vode generacije vernika ka Božjem carstvu.

