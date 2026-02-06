Usvojena OVA pomoć države! Možete dobiti i do MILION I PO DINARA - evo ko ima pravo

Vlada Republike Srbije nastavlja sa ambicioznim planom oživljavanja sela kroz nove programe podrške mladima i lokalnim zajednicama.

Ove godine, mladi koji žele da se useljavaju u seoske kuće mogu da računaju na povećana bespovratna sredstva, dok se istovremeno ulaže i u obnovu seoskih domova kulture – mesta koja ponovo postaju centri društvenog i kulturnog života u selima širom Srbije.

Vlada Republike Srbije danas je usvojila dve uredbe:

1. Program bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom za 2026. godinu

2. Program bespovratnih sredstava za opremanje i unutrašnje uređenje seoskih domova kulture

- Ne stajemo i ne odustajemo – misija oživljavanja sela se nastavlja. Sjajne vesti za mlade – iznos bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom sada iznosi milion i po dinara! Nastavljamo i sa Programom obnove seoskih domova kulture, koji ponovo postaju mesta okupljanja mladih i starih, svih onih koji u selu vide svoju budućnost. Selo mora da ima život, sadržaj i perspektivu - rekao je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu.

Kupovina seoskih kuća - dostupno i do 1,5 miliona dinara

Za program useljavanja u napuštene seoske kuće trenutno je opredeljeno 350 miliona dinara, dok je za obnovu i renoviranje seoskih domova kulture izdvojeno 50 miliona dinara.

Novina je da mladi sada mogu da traže kuće čija je vrednost do 1,5 miliona dinara.

Ko može da se prijavi?

Program je namenjen parovima i pojedincima do 45 godina koji žele da žive na selu.

Pravo učešća imaju državljani Srbije koji nemaju uknjiženu nepokretnost na svoje ime.

Željenu kuću u selu učesnici sami pronalaze.

Program uspešno funkcioniše već pet godina – do sada je dodeljeno 4.000 seoskih kuća, u koje se uselilo više od 17.100 ljudi, među kojima je veliki broj dece, čime su mnoga sela dobila novi život.

Obnova seoskih domova kulture

Program obnove domova kulture namenjen je jedinicama lokalne samouprave, koje mogu da konkurišu za sredstva za renoviranje i opremanje.

Do sada je obnovljeno 42 seoska doma kulture širom Srbije – dobili su nove sale, uređene fasade i savremenu opremu, postajući mesta okupljanja i kulturnih događaja za sve generacije.

Misija oživljavanja i unapređenja života na selu se nastavlja. U narednom periodu sela širom Srbije mogu da očekuju nova ulaganja, bolji uslovi i sadržaje, koji će doprineti ostanku ljudi i kvalitetnijem životu u ruralnim sredinama.

Autor: Iva Besarabić