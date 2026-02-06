Narodna banka Srbije objavila obaveštenje za menjačnice u Srbiji: Rok je 15 dana

Narodna banka Srbije (NBS) produžila je danas važenje mere donete u decembru 2025. godine, kojom se obezbeđuje povećana dostupnost efektivnog stranog novca ovlašćenim menjačima i javnom poštanskom operatoru, pri čemu je skraćen rok u kome su navedeni menjači obavezni da vrate efektivu banci koja im je prodala tu efektivu, sa 30 dana na 15 dana, saopštila je NBS.

Mera je produžena imajući u vidu da je dala očekivane efekte i doprinela očuvanju stabilnosti menjačkog tržišta, navodi se u saopštenju i dodaje da NBS ma ovaj način nastavlja postepeni povratak na regulatorne uslove koji su važili za menjačko tržište pre decembra 2025. godine.

Važenje najnovije mere ograničeno je na period od 11. februara do 15. marta 2026. godine, tokom kojeg će NBS nastaviti pažljivo praćenje i analizu menjačkog tržišta, radi preduzimanja eventualnih daljih koraka usmerenih na očuvanje njegove stabilnosti.

U narednom periodu NBS će sprovoditi pojačane i ciljano usmerene kontrole zakonitosti obavljanja menjačkih poslova, kako bi se obezbedila puna primena propisa u oblasti menjačkog poslovanja, ističe se u saopštenju.

Autor: S.M.