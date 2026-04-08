Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara

Izvor: Biznis Kurir

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3750, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 1,2 odsto i iznosi 100,5095.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,6 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,6 odsto.

Autor: A.A.

