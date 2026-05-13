NBS OBJAVILA: Srednji kurs dinara za evro danas 117,38

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3814, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 100,0097.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,6 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 5,4 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Autor: Marija Radić