NBS OBJAVILA: Zvanični kurs dinara za evro danas 117,38

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3858, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana.

Na godišnjem nivou manji je za 0,4 odsto, a od početka godine oslabio je za 0,3 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 100,6826.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 10,4 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,7 odsto.

Autor: Marija Radić