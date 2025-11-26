NBS OBJAVILA: Zvanični kurs dinara za evro danas 117,36

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3609, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je danas Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru manji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,3 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,3 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 101,4618, što je za 0,4 više u odnosu na juče.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 10 odsto, a od početka godine ojačao je za 10,8 odsto.

Autor: Marija Radić