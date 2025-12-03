AKTUELNO

Društvo

NBS OBJAVILA: Zvanični kurs dinara za evro danas 117,41

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4155 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana.

Na godišnjem nivou slabiji je za 0,4 odsto, a od početka godine oslabio je za 0,3 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,3 odsto i iznosi 100,8378.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 10,5 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,5 odsto.

pročitajte još

Beograđani, obratite pažnju: Velika izmena trolejbuskih linija zbog radova

Autor: Marija Radić

#Dinar

#Dolar

#Evro

#Kurs

#NBS

#Narodna Banka Srbije

POVEZANE VESTI

Društvo

NBS OBJAVILA: Zvanični kurs dinara za evro danas 117,36

Društvo

NBS OBJAVILA: Zvanični kurs dinara za evro danas 117,18

Društvo

NBS OBJAVILA: Zvanični kurs dinara za evro danas 117,27

Društvo

NBS OBJAVILA: Srednji kurs dinara za evro danas 117,18

Društvo

NBS OBJAVILA: Srednji kurs 117,1952 dinara za evro, 108,2035 dinara za dolar

Društvo

NBS OBJAVILA: Srednji kurs dinara za evro danas 117,24 dinara