NBS: Srednji kurs dinara za evro danas 117,38

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3825, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,4 odsto i iznosi 100,4987.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 2,8 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,6 odsto.

pročitajte još KIŠA NA ĐURĐEVDAN GOVORI MNOGO O LETU KOJE DOLAZI: Ova verovanja i običaji se vezuju za krsnu slavu i vremenske prilike

Autor: Marija Radić