NBS OBJAVILA: Srednji kurs dinara za evro danas 117,41

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4098, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,2 odsto i iznosi 99,3315.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 12,4 odsto, a od početka godine ojačao je za 0,6 odsto.

